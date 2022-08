Graz: Mit den „rettenden Engeln“ im Einsatz

Keine fünf Minuten nach dem „Take-off“ in Premstätten gehen wir am Dach des Spitals nieder. Das Krankenhaus-Team wartet schon. Ein Rettungswagen würde sich noch mühsam mit Blaulicht und Sirene durch den Stadtverkehr kämpfen. Romana Sommer, die selbst am LKH Graz arbeitet und zwei- bis dreimal im Monat am Christophorus fliegt, begleitet den jungen Mann noch in den Schockraum.