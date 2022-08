In 100 Tagen beginnt der Öko-Wahnsinn von Katar

Luft in den Stadien wird auf 22°C abgekühlt

Die Kritik an den überdimensionalen Klimaanlagen in den Stadien will Saud Abdulaziz Abdul Ghani, meist nur „Dr. Cool“ genannt, nicht gelten lassen. Der Ingenieurprofessor der Universität Katar weist darauf hin, dass die Idee effizient umgesetzt ist. „Wir kühlen nicht das ganze Stadion – nur kleine sogenannte Mikro-Bubbles.“ Lediglich ein Bereich bis zu zwei Metern über den Zuschauern werde tatsächlich auf 22 Grad Celsius gekühlt – während der Rest der Welt zum strikten Energiesparen angehalten wird. Außerhalb der Hauptstadt hat Katar dafür große Solaranlagen gebaut. „Diese liefern rund zehnmal so viel Energie, wie wir für die WM brauchen“, so Saud.