US-Fußballerinnen dürfen auf Millionen hoffen

Den US-amerikanischen Fußballerinnen steht die Zahlung einer Millionen-Summe in Aussicht. Ein Bezirksgericht genehmigte am Donnerstag einen vorgeschlagenen Vergleich zwischen Spielerinnen und Verband über 24 Millionen US-Dollar (23,22 Mio. Euro). Eine endgültige Entscheidung soll am 5. Dezember fallen.