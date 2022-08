Wahltag ist Zahltag: Die Grünen auf Bewährung

Am Montag ist in den Sommergesprächen des ORF mit allen Chefs der Parlamentsparteien der grüne Bundessprecher Werner Kogler zu Gast bei Julia Schmuck und Tobias Pötzelsberger zu Gast. Alle Auftritte werden unmittelbar nachher in der „ZiB 2“ von Peter Filzmaier analysiert. Als Vorspann gibt es wie jeden Sommer eine fünfteilige „Krone“-Sonntagserie zur Lage der jeweiligen Partei.