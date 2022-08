Kreativ und nachhaltig: Loca Deli eröffnet in Wien

As green as possible - von den Lebensmitteln bis zur Abfallwirtschaft

Die größte Problematik eines Delis: Abfälle aus Verpackungen und Einwegprodukten. Das löste das Loca Deli mit ihrem Partner Damn Plastic. Dieses Start-Up bietet crazy zero waste Produkte aller Art für jeden Bereich inkl. Consulting-Diensten an.