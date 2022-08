Personalsuche auf den Philippinen

Wert auf Integration legen

Das Studium „Bachelor of Science in Nursing“ der neuen Kräfte soll in zwei Stufen anerkannt werden: Zunächst als Pflegefachassistent, dann als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekraft. „Diese beiden Berufsgruppen brauchen wir dringend, in einem Alten- und Pflegeheim machen sie rund 30 Prozent des Gesamtpersonals aus“, erklärt Kaufmann.