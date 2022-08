„Matthäus und Effenberg hingen über meinem Bett!“

Das Comeback dauerte auch nicht lange, im Spiel von Bayern II riss im März 2009 neuerlich das Kreuzband im rechten Knie. Die Verletzungen setzten sich mit Meniskusriss, hartnäckiger Entzündung der Patellarsehne und Knorpelblessur fort. Mittlerweile steht Schnaderbeck bei acht Knieoperationen. „Es ist so, dass ich es fast gewohnt bin, Probleme mit dem Knie zu haben“, sagte sie im Juni in der unmittelbaren EM-Vorbereitung. Denn auch die zwei Highlights ihrer Karriere standen aufgrund davor erlittener Knieverletzungen auf der Kippe. Doch Schnaderbeck biss sich jeweils durch, wurde rechtzeitig fit und trug sich so im rot-weiß-roten Trikot in die österreichischen Sport-Geschichtsbücher ein.