Liebes-Outing von ÖFB-Ass Viktoria Schnaderbeck!

Sie ist eine der besten Fußballerinnen, die Österreich zu bieten hat, Kapitänin im Frauen-Nationalteam, Legionärin bei Arsenal London, Cousine von Herren-Teamkicker Sebastian Prödl - und sie ist verliebt! Viktoria Schnaderbeck teilte am Mittwoch via Social Media ihr Liebesglück mit ihren Fans, Freunden und der Öffentlichkeit. Betextet mit „Love always wins“ postete sie ein Bild von sich mit ihrer Freundin Anna - ja, das sei als Outing zu verstehen, bestätigte Vicky der „Krone“ …