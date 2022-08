Therme sucht Mitarbeiter für „Jobs im Paradies“

Nachdem man ein moderner und erfolgreicher Dienstleistungsbetrieb sei, lege man auch großen Wert darauf, dass sich nicht nur die Gäste, sondern auch die Mitarbeiter wohlfühlen, heißt es von Geschäftsführer Klaus Hofmann. So gibt es ein eigenes Mitarbeiterhaus, kostenlose Thermeneintritte, beste Konditionen in den Partner-Resorts der Vamed Vitality World und viele Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Gesucht werden derzeit übrigens Mitarbeiter an der Hotel- und Beachbar, ein Ranger und ein Jungkoch.