Trotz Krise: Millionenregen für Kammer-Funktionäre

Trotz Corona und Co. scheint also in dieser geschützten Welt von Krise keine Spur. Am meisten gaben die Wiener (siehe Grafik oben) aus. Grund: Die WKW hat zwar von allen Bundesländern die größte Mitgliederzahl, leistet sich jedoch auch acht (!) Vize-Präsidenten. Von denen jeder etwa 2700 Euro im Monat kassiert. Darunter ein Über-80-Jähriger, der komplett unter die öffentliche Wahrnehmungsschwelle fällt.