WKÖ-Funktionäre kosten im Jahr Millionenbeträge

„Zwei Vizes sind genug“

Den „Wildwuchs“ an Vizepräsidenten erklärt ein Kammersprecher so: Im Präsidium sollen Vertreter unterschiedlicher Wählergruppen sein, die eine „möglichst breite Sichtweise in die Arbeit“ einbringen. „Zwei Vizes sind genug“, kritisiert hingegen Alt-Gastroobmann Willy Turecek (SPÖ). „Selbst Bezirksvorsteher haben nicht mehr Stellvertreter.“