Rebellen befreiten Hunderte Häftlinge im Kongo

In der Demokratischen Republik Kongo sind Hunderte Häftlinge aus einem Gefängnis entkommen. Mutmaßliche Rebellen seien in der Nacht auf Mittwoch in eine Vollzugsanstalt in Stadt Butembo in der östlichen Nord-Kivu Provinz eingedrungen und hätten den Häftlingen zur Flucht verholfen, wie lokale Medien berichteten. 800 Häftlinge sollen entkommen sein, ein paar wurden bereits wieder gefasst.