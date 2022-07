22 Tote nach Sturm auf UNO-Sitz im Kongo

Die Zahl der Todesopfer infolge mehrtägiger Proteste gegen die UN-Mission im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist auf mindestens 22 gestiegen. Mindestens 67 Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Ausschreitungen hatten am Montag begonnen, als Demonstranten mit Gewalt in ein UN-Gebäude in der Stadt Goma in der Unruhe-Provinz Nord-Kivu eindrangen. Sicherheitskräfte reagierten mit Tränengas und Schüssen.