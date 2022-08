Mehr Wettbewerb statt Preisdeckel

Es ist ja alles so einfach: Ein Politiker nach dem anderen fordert „endlich“ einen Preisdeckel, auch SPÖ-Chefin Rendi-Wagner kann sich dafür erwärmen, das wär doch was! Ein Stopp für die schmerzhaften Preiserhöhungen, Preise so wie gestern, das brächte den Applaus der geplagten Bevölkerung. Für den Sprit sowieso, wo kämen wir da hin, wenn das Autofahren zu teuer wird, und für Lebensmittel ebenso. Muss ja nicht gerade für Kaviar sein, aber für die Wurstsemmel sehr wohl. Und wenn wir schon bei der Preisbremse sind: dann auch gleich für die Mieten! Und für Strom und Gas erst recht (hat da jemand was von einer Verdoppelung der Fernwärmetarife in Wien gesagt?).