China übt Angriff auf Insel, Taiwan Verteidigung

Außenminister dankt für Unterstützung des Westens

Taiwans Außenminister Joseph Wu warf China am Dienstag vor, mit seinen Übungen einen Angriff auf die Insel vorzubereiten. „China hat Übungen und sein militärisches Strategiebuch benutzt, um sich auf eine Invasion Taiwans vorzubereiten“, sagte der Minister bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Taipeh. Wu verurteilte die Ausweitung der chinesischen Manöver. „Chinas wahre Absicht hinter diesen militärischen Übungen ist es, den Status quo in der Straße von Taiwan und der gesamten Region zu ändern.“ Die groß angelegten militärischen Übungen, Raketenstarts und Cyberangriffe hätten auch das Ziel, die öffentliche Moral auf der Insel zu schwächen.