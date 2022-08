Bachmann glänzt, sein Kollege trifft unglaublich

Sarr brachte die Gäste in der 12. Minuten mit 1:0 in Führung. Mit einem Wahnsinnstreffer. Schon die Ballannahme knapp hinter der Mittellinie - in der eigenen Hälfte - war sehenswert. Einmal den „Mondball“ mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stehend elegant aufs „Pratzerl“ fallen lassen und in der gleichen Bewegung gleich Richtung Angriffshälfte gedreht. Dann das Highlight: Sarr zog noch in der eigenen (!) Hälfte ab. Und tatsächlich: Er überraschte und -hob den weit heraußen stehenden gegnerischen Goalie - das Traumtor war perfekt die Führung auch.