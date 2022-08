Längere Arbeitstage könnten unserer Psyche schaden

An Arbeitstagen bleibt kaum Zeit für Privates

„Neue Arbeitsmodelle sind natürlich eine wichtige Zeiterscheinung, um auf das Work-Life-Empfinden der Mitarbeiter zu reagieren. Wer aber an vier Tagen dann zehn Stunden oder länger arbeiten muss, hat an diesen Tagen quasi gar keine Zeit mehr für Bewegung oder soziale Kontakte. Das kann eine große psychische Belastung sein“, sagt IV-Geschäftsführerin Irene Schulte.