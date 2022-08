Blauer Machtkampf | Entlastungszweifel

Blauer Machtkampf. Jetzt geht es rund in der FPÖ. Nachdem anonyme Anzeigen gegen (Ex-)Parteigranden durch Ex-FPÖ-Nationalratsabgeordneten Hans-Jörg Jenewein bekannt geworden waren, trat der Parteiangestellte aus der FPÖ aus und wurde beurlaubt - ehe er in der Nacht auf Sonntag versuchte, sich das Leben zu nehmen. Das bringt Parteichef Herbert Kickl in schwerste Bedrängnis, galt Jenewein doch als einer der engsten Mitarbeiter des FPÖ-Obmanns. Kaum jemand will glauben, dass Kickl nichts von den anonymen Anzeigen seines Mitarbeiters wusste. Dieser versucht sich in einem Schreiben an Parteifreunde noch deutlicher von Jenewein abzugrenzen. Es handle sich „bei diesem ehemaligen Abgeordneten und Mitarbeiter weder um meine ,rechte Hand´ noch um meinen ,Mann fürs Grobe´“ schreibt Kickl. Gibt man sich mit dieser Distanzierung in der Partei zufrieden? Nein, ganz und gar nicht! Nun geht der blaue Machtkampf erst richtig los. Eine Partei-Präsidiumssitzung wird gefordert, auch von einer Verschiebung des für September geplanten Parteitages ist die Rede. Und wer ist für alles verantwortlich? Richtig, die Medien, behauptet zumindest Kickl. So war es schon immer: Wenn die Blauen aufeinander losgehen - immer sind die Medien schuld!