ÖSV-Hoffnung steigt öfters auf die Abfahrtslatten

Wirklich gut zu passen, scheint auch die Chemie in seiner neuen Trainingsumgebung. „Die Coaches um Mike arbeiten wirklich sehr, sehr professionell“, ist der Heeressportler, der sich im Wallis ein Appartement mit Cousin Patrick teilte, begeistert. Nicht das Einzige, was sich die beiden Bregenzwälder in der neuen Saison teilen werden. „Halbe-halbe“ heißt es auch bei ÖSV-Poolservicemann Franz Höflehner, der sich um die Latten der beiden Head-Piloten kümmern wird. Das ist in der Vorbereitung und im Hinblick auf den, am 23. Oktober in Sölden geplanten, Weltcupauftakt - bei dem Lukas wohl wieder in die interne Quali muss - kein Problem.