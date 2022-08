Andreas Gabalier: „Eigentlich nicht zu toppen“

Jetzt ist einmal Durchschnaufen angesagt: „Ich werde einmal eine Woche brauchen, um das alles zu verarbeiten.“ Denn der Rekordbesuch von 100.000 Zuschauern am Münchner Messegelände stellt in der so erfolgreichen Karriere des 37-Jährigen auch eine Art Zäsur dar. „Dass so viele Menschen wegen einer Person kommen, ist einfach unglaublich. Das kann man eigentlich nicht mehr toppen - jetzt muss ich in anderen Dimensionen denken.“