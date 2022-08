Kickls Anfang vom Ende: Ehre und Verrat

Treue und Verrat, Kampf und Ehre - das sind die großen Lebensthemen bei den Burschenschaftern, die seit jeher den Ton bei der FPÖ angeben. Das hat viel mit alten Männlichkeitsidealen und dem gekränkten Stolz von nicht nur aus der Zeit gefallenen Traditionalisten zu tun. Das bringt die Anhänger dieser Ideen vielfach in Konflikt mit einer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft. Oft aber auch mit den eigenen Kameraden, die nicht immer so tun, wie man es erwartet. Da können dann die merkwürdigen Aufträge der Führungsebene mit den an sich selbst gestellten Ansprüchen kollidieren.