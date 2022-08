Legendäre Hitzeschlachten in Baku und Bruckhäusl

Fast alle Rekorde schlägt das traditionelle Kleinfeldturnier des Opel-Werks in der Wiener Katastralgemeinde Aspern, bei dem es am 4. Juli 2015 auf dem Stadlauer Fußballplatz zu insgesamt 38 Hitzeschlachten à 15 Minuten kam, nach denen am Ende das Team „Die Bloßhapperten“ den Sieg davontrug, obwohl die Mannschaft „F 17-Montage“ als Mitfavorit gehandelt worden war. Dass dabei nur beinahe alle Rekorde geschlagen wurden, liegt natürlich an der Mutter aller Hitzeschlachten, dem WM-Viertelfinale Österreich vs. Schweiz am 26. Juni 1954 in Lausanne, bei dem das Team von Walter Nausch trotz eines durch einen Sonnenstich so gut wie orientierungslosen Keepers Kurt Schmied mit 7:5 gewann und sich später mit einem 3:1 gegen Uruguay mit dem 3. Platz (das Halbfinale lassen wir besser mal weg) den bislang größten Erfolg der WM-Geschichte sichern konnte. Hitzebeständig scheinen österreichische Kicker also zu sein; nur schade, dass sie in Qatar nicht mitspielen dürfen. Aber nachdem da eh alles runtergekühlt wird, ist das eigentlich auch Blunzn.