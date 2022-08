Glamping boomt: Immer mehr Anlagen in Kärnten

Von Chalets bis zum Luxus-Safari-Zelt

„Wir bieten 50 Unterkünfte in sechs verschiedenen Kategorien an“, sagt Marketingleiter Stefan Bacher. Beim Glamping müsse man auf Komfort nicht verzichten. „Die Chalets sind 60 Quadratmeter groß und für bis zu sechs Personen geeignet. Dazu kann man bei uns das Luxus-Safari-Zelt buchen, in dem eine eigene Dusche und alle Annehmlichkeiten für den Urlaub vorhanden sind“, so Bacher. Die noblen Unterkünfte kosten in Kötschach 109 bis 239 Euro. Die Gäste kommen aus ganz Europa.