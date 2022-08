Muren und Wassermengen sorgten für lange Einsätze

Mehrere Muren in Teilen Tirols

Bereits am frühen Nachmittag sorgte ein Gewitter mit Starkregen für die ersten Einsätze im Sellraintal. In St. Sigmund trat der Bach über die Ufer und verschüttete die Sellraintal-Straße im Bereich „Brandner Höfe“. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. In Ranggen, nur wenige Kilometer weiter, kam es ebenfalls zu einem Murenabgang. Personen kamen zum Glück in beiden Fällen nicht zu Schaden.