Ein Topfavorit ist längst ausgemacht

„Cut“ als Ziel für alle

Für alle anderen gilt: Den „Cut“, also den Sprung in die neue 16er-Liga schaffen – was faktisch einem Aufstieg von Liga fünf in vier gleichkommt. Der einzige Klub, der dahingehend schweigt, ist Aufsteiger Schwarzach. „Es wird schwer für uns, wir wollen wieder eine Einheit sein und die gute Stimmung mitnehmen“, übt sich Trainer Mario Krimbacher in Zurückhaltung.