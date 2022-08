Bundesländer halfen bei 8429 Migranten aus

Polizei überlastet

Weil die Beamten an der Grenze im Burgenland mit der Registrierung von hunderten Migranten am Wochenende überlastet waren, mussten – wie berichtet – mehr als 200 Asylwerber zur Bearbeitung ihrer Ansuchen in Österreichs Westen gebracht werden. Auf dieses Ausweichmanöver, das im Rahmen der Überlaufregelung des Innenministeriums verläuft, muss immer wieder zurückgegriffen werden.