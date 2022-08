Firmen schaffen es - und der Staat?

Klar, die Energiekonzerne hatten es einfach, die schwimmen dank der gestiegenen Preise förmlich im Geld, egal ob Verbund, EVN oder OMV, dieser Boom kommt nicht so leicht wieder. Aber auch andere Branchen haben es geschafft, trotz Verteuerungen, Lieferkettenproblemen und politischen Unsicherheiten erfolgreich zu bleiben: Eine Maschinenfabrik Andritz, früher eine Bankbeteiligung, heute als privates Unternehmen international ein Vorbild, AT&S, einst ein Verstaatlichten-Restl, heute ein börsenotierter Hightech-Riese, der selbst in China Tausende Menschen beschäftigt (aber auch nach wie vor in der Steiermark), die Voest, der Kranbauer Palfinger, einst selbst in der Krise, inzwischen zu neuer Blüte aufgestiegen, Lenzing mit neuen Werken in Brasilien und Thailand samt umweltfreundlichen Produkten, Do&Co wiederum hat in der Gastronomie den brutalen Lockdown durchgestanden, die Wienerberger verkauft bis in die USA ihre energiesparenden Baustoffe - diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Sie alle haben es geschafft.