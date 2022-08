SKN-Frauenpräsident steigt auf die Euphoriebremse

Der historische Viertelfinaleinzug von Österreichs Fußballerinnen bei der EM in England ist noch immer in aller Munde. Fragt sich eben nur, wie lange noch. Wilfried Schmaus, der bei den SKN-Frauen seit rund 15 Jahren als Präsident tätig ist, das Geschäft somit bestens kennt, steigt auf die Euphoriebremse: „Sollte die mediale Berichterstattung so bleiben, wird das Interesse am Frauenfußball nicht größer werden.“