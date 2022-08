Riesiger „Stromausfall“ im Linzer Landhaus

Flackern Lampen? Spinnen Lifte und Zutrittsleser? Kränkelt die EDV? Versagen gar Klimaanlagen in höchster Hitze-Not? Spannung aufgrund externer Spannungslosigkeit herrscht 24 Stunden lang (bis Donnerstag, 10 Uhr) im Linzer Landhaus. Dort an der Klosterstraße läuft nämlich seit Mittwochfrüh eine Art Blackout-Übung, bei der das Landhaus komplett vom Stromnetz abgekoppelt und der Diesel-Notstrom getestet wird. Landesamtsdirektor Dr. Erich Watzl führte die große Blackout-Übung mit elektrisierendem Einsatz an.