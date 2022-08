220 Millionen Borkenkäfer und kein Ende in Sicht

Die Auswirkungen des Borkenkäfers in Osttirol sind verheerend: Über zwei Millionen Kubikmeter Schadholz mussten entfernt werden. Das ist 15 Mal so viel wie in normalen Jahren. Katastrophen, etwa Starkschnee- oder Sturmereignisse, waren der Auslöser. Dadurch konnte sich der Schädling explosionsartig vermehren.