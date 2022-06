Borkenkäfer vernichtete in Osttirol Rekordfläche

Mit Käferfallen und mehr Waldaufsehern gegen die Gefahr

„Die Lage ist angespannt“, bestätigt der für die Forstwirtschaft zuständige LHStv. Josef Geisler (ÖVP). Der Klimawandel begünstigt die Ausbreitung des Borkenkäfers. In tieferen Lagen ist bereits Mitte Juni und in höheren Lagen Mitte Juli mit dem Ausflug zu rechnen. Um dies zu verhindern, wurden in Osttirol an neuralgischen Stellen Käferfallen aufgestellt. Parallel muss der Wald systematisch nach frisch befallenen Bäumen durchforstet werden. Dafür werden zusätzlich 42 Waldaufseher aus Nordtirol in Osttirol im Einsatz sein.