Kreml-Gegnerinnen: „Pussy Riot“ zurück in Tirol

Ein Ort des Entspannens und des Krafttankens

Aber so wie es scheint, haben „Pussy Riot“ einen Narren an der „Alten Gerberei“ gefressen. Deshalb kamen die starken, unbeugsamen Frauen mit ihren lauten Stimmen gegen Diktatur und Unterdrückung innerhalb kürzester Zeit nochmals nach Tirol und nutzten als Artist in Residence das Kulturzentrum zum Einstudieren neuer Songs für die kommenden Auftritte. Im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ erzählt „Mascha“, dass St. Johann für sie und die weiteren Band-Mitglieder zum Ort des Entspannens und „Herunterkommens“ wurde, in dem es ihnen leicht fällt, Neues zu kreieren.