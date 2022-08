Windisch, Svindal & Co.: Zweigleisig unterwegs

Windisch ist Stufenläuferin (Towerrunning). Aber nicht nur das: Die hauptberufliche Lehrerin machte sich in Österreich durch ihre Teilnahme als Shorttrackerin an den Olympischen Spielen in Sotchi 2014 einen Namen, feierte dazu noch die Staatsmeistertitel im Radrennfahren, Bahnradfahren, Inline Speed Skating und Ice Cross Downhill. Windisch ist eine Ausnahmesportlerin. „Mein größerer Bruder hat viele Sachen ausprobiert, ich war da oft dabei. Später habe ich wegen fehlender Eiszeiten in Österreich viele andere Sportarten trainieren müssen. Außerdem habe ich immer gerne gelitten. Das ist eine wichtige Eigenschaft, um vorne dabei zu sein.“