56.000 „Stauflüchtlinge“ in Tirol zurückgewiesen

„Fahrverbote zeigen Wirkung“

„Die Fahrverbote zeigen auch in der heurigen Sommersaison ihre Wirkung: In den Ortsgebieten kam es größtenteils zu keinen Stauungen und der Verkehrsfluss blieb fließend“, resümiert Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). An jenen Tagen, an denen es dennoch zu einem erhöhten Verkaufsaufkommen in Orten kam, seien umgehend Maßnahmen entsprechend adaptiert worden.