Fahrverbote: Erneut Kampf gegen Ausweichverkehr

Die ersten Fahrverbote - ausschließlich in Fahrtrichtung Süden - gelten mit Beginn des Pfingstwochenendes, zwischen 3. Juni, 7 Uhr, und 5. Juni, 19.00 Uhr. Zusätzlich sind die Fahrverbote in Fahrtrichtung Norden von 18. Juni ab 7 Uhr bis 19. Juni, 19.00 Uhr, in Kraft. Generell gelten die Fahrverbote für alle Kraftfahrzeuge in beide Fahrtrichtungen dann ab Samstag, 9. Juli, bis inklusive Sonntag, 11. September, jeweils von Samstag 7 bis Sonntag 19 Uhr.