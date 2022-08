BP-Wahl: Van der Bellen knackt Millionengrenze

Damit spielt Van der Bellens Wahlkampfmanager auf die FPÖ an, die für ihren Kandidaten Walter Rosenkranz nach eigenen Angaben drei Millionen Euro eingeplant hat. Die Impfgegnerpartei MFG will rund 100.000 Euro in ihre Kampagne für Parteichef Michael Brunner stecken. Dominik Wlazny alias Marco Pogo von der Bierpartei sowie der rechte Blogger Gerald Grosz haben bisher kein konkretes Budget genannt.