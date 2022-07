Kann Rosenkranz Van der Bellen gefährlich werden?

Das Warten auf einen FPÖ Kandidaten für die Wahl des Bundespräsidenten im Herbst hat ein Ende. Walter Rosenkranz wird für die Partei ins Rennen geschickt. Der bald 60-Jährige ist Volks- und Rechtsanwalt in Krems sowie ehemaliger FPÖ Klubobmann. Neben Rosenkranz könnten Van der Bellen, sowohl ehemaliger BZÖ-Politiker Gerald Grösz, als auch Michael Brunner von der MFG Konkurrenz machen. Was denken Sie? Wie stehen die Chancen um Rosenkranz? Wird es wieder ein knappes Rennen wie 2016 mit Norbert Hofer für Van der Bellen geben? Beteiligen Sie sich gerne in den Kommentaren an der Diskussion!