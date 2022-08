Streit wegen Bier: Betrunkener schlug auf Frau ein

Brutalo-Attacke am Montagabend im Tiroler Ötztal: Ein Unbekannter, der Teil einer Gruppe war, schlug am Parkplatz eines Hotels in Sölden auf eine deutsche Urlauberin (18) ein und verletzte sie dabei erheblich. Grund für die Eskalation: Einer der Männer hatte absichtlich Bier über das Auto ihres Vaters geschüttet. Als die Frau den Mann zur Rede stellen wollte, wurde sie plötzlich attackiert.