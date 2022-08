Kusej und Marolt zusammen bei Festspielen

Am Rande der nun nachgeholten Premiere der Schauspiel-Neuinszenierung „Ingolstadt“ gab es für die Besucher am Montag also eine inoffizielle zweite Premiere. Larissa Marolt, die ehemalige TV-Topmodel-Anwärterin und Martin Kušej, der große Theatermacher, schien mehr zu verbinden, als ihre Kärntner Heimat. Da wurden auch die mittlerweile eingetroffenen Eltern von Larissa Marolt schnell zur Nebensache. Das Model und der Theatermacher verabschiedeten sich nämlich noch am Eingang wieder von Marolts Eltern und gingen in trauter Zweisamkeit zu ihren Plätzen.