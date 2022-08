Insider nach Krisensitzung: „Eine Enttäuschung“

Gasspeicher Haidach wird befüllt

Zwei Stunden dauerte der Gipfel - davon entfielen nur magere 30 Minuten auf die Debatte mit der Opposition. „Das letzte Mal habe ich in der Schule so viele Frontalreferate erlebt“, schildert ein Sitzungsteilnehmer. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) bot nach der Sitzung an, mit den Oppositionsführern Vieraugengespräche zu führen. Eine neue Botschaft gab es seitens der Regierung dann doch: Der wichtige Gasspeicher Haidach - vor allem für die Gassicherheit in Vorarlberg und Tirol - wird nun mit voller Auslastung befüllt.