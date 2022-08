Regierung vermeldet Erfolg bei Gasvorräten

Auch in Haidach wird nun eingespeichert

Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) verkündete in der gemeinsamen Pressekonferenz am Montagabend auch den Start der Einspeicherung in Haidach. Diese habe am Montagmorgen begonnen. „Jetzt wird in allen Speichern auf österreichischem Staatsgebiet eingespeichert“, teilte Gewessler mit.