Opposition erhöht den Druck vor Energie-Gipfel

Vorrangig hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag vor, über die geplante Vorgangsweise zu informieren. Mit am Tisch des Krisenkabinetts sitzen dabei der Vizekanzler, Finanzminister, Energieministerin und Wirtschaftsminister, aber auch Vertreter der Opposition, der Länder, der Sozialpartner und Experten der Energiewirtschaft. Laut Kanzleramt geht es darum, über den Status der Energieversorgung in Österreich zu beraten.