Walter Rosenkranz als blauer Spätzünder

Am Donnerstag geht es los

Erst am Donnerstag wird sich Rosenkranz am Villacher Kirtag ins Getümmel werfen, um erstmals Wahlkampf-Feeling zu schnuppern. Am Wochenende stehen dann zwei Auftritte in Oberösterreich auf dem Programm. Das Formular für die Unterstützungserklärungen sei schon online abrufbar.