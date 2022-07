Kickl: Rosenkranz „ideales Gegenangebot zur Ampel“

Rosenkranz: „Weiß, wo Menschen der Schuh drückt“

Der „gewiefte Stratege“ Herbert Kickl sei schon früh an ihn herangetreten, um ihm die Kandidatur vorzuschlagen, erläuterte Rosenkranz den Prozess innerhalb der Partei. Es seien besondere Zeiten, die wir erleben, erklärte er zudem in seinem Statement. Es gebe verschiedenste Ängste, jegliche Hoffnungen würden hingegen von der Politik permanent enttäuscht, so der „leidenschaftliche Parlamentarier“. „Ich weiß, wo den Menschen in diesem Land der Schuh drückt und wo sie sich ungerecht behandelt fühlen“ - in jüngster Zeit sei dies vor allem die Corona-Krise gewesen.