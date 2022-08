Zweifacher Vater ertrank beim Schwimmen im See

Sein Wunsch nach Abkühlung kostete einem Ukrainer (35) am späten Sonntagnachmittag das Leben. Er war mit einem slowakischen Arbeitskollegen (42, beide arbeiteten als Lkw-Fahrer in Haag am Hausruck) am Badesee Leithen in Geboltskirchen baden. Gegen 16.45 Uhr schwammen die beiden Männer von einem Steg in Richtung einer Badeplattform. Der Slowake schwamm in einem Abstand von etwa fünf Metern dem Ukrainer voraus. Nach etwa 100 Metern konnte der Slowake seinen Arbeitskollegen plötzlich nicht mehr sehen.