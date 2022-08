Taucher konnten Schwimmer nur noch tot bergen

Ein 35-jähriger ukrainischer Staatsbürger war am späten Sonntagnachmittag gemeinsam mit einem 42-jährigen slowakischen Arbeitskollegen, beide aus dem Bezirk Grieskirchen, am Badesee Leithen im Gemeindegebiet von Geboltskirchen baden. Gegen 16.45 Uhr schwammen die beiden von einem Steg aus in Richtung einer dortigen Badeplattform. Dabei schwamm der 42-Jährige in einem Abstand von etwa fünf Metern dem 35-Jährigen voraus.