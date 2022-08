Dutzende Babys in Tschechien illegal „verkauft“

Lasche Standards, Kinder in die ganze Welt „verkauft“

Die Tschechische Nationale Zentralstelle gegen Organisierte Kriminalität (NCOZ) dokumentierte zusammen mit Kollegen in der Ukraine, Großbritannien und Schweden die Fälle der Babys, die über Prag nach Norwegen, Deutschland, Griechenland, Bulgarien, Spanien, in die Vereinigten Staaten oder nach China „verkauft“ wurden. Niemand prüfe, wer die Babys „bestellt“ - ob diese Menschen ein Neugeborenes richtig versorgen können oder ob sie eine Gefahr für das Kind darstellen könnten, so Zdenek Kapitán, Direktor des Amtes für Internationalen Kinderschutz in Tschechien laut „Seznam Zprávy“. Strenge Standards, wie sie bei Adoptionen eingehalten werden müssen, würden wegfallen.