Beziehung von Leihmutter und Wunscheltern zum Kind

Die Natur spielt immer mit

Auch wenn die biologische Mutter nicht die genetische ist, wird sie während der Schwangerschaft eine Beziehung zwischen ihr und dem Kind herstellen. Das hat die Natur so vorgesehen, eben weil es wichtig für die künftige Entwicklung des Kindes ist. In einer Vielzahl von Studien wurde nachgewiesen, dass die vorgeburtliche Zeit prägenden Einfluss auf das gesamte Leben des Kindes hat. Für das Kind ist es wichtig, von Anfang an von allen dreien, Leihmutter und Wunscheltern, geliebt zu werden.