Neue Serie mit mega Stunts & Brad Pitt als Kauz

Ob Adrenalinkick mit Brad Pitt in „F1“, eine skurrile Reise mit Pedro Pascal in „Freaky Tales“ oder der liebenswerte Klassiker „Heidi“ in Neuauflage, die Kino-Woche wird spannend. Aber auch Serienexperte Kálmán Gergely wartet mit echten Highlights auf. Mehr dazu im Video.