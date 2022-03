Ukraine: Was mit Babys von Leihmüttern passiert

Kinder in Sicherheit gebracht?

Die Reproduktionsklinik Biotexcom informiert ihre Kundschaft aus dem Ausland auch per YouTube-Videos und Facebook-Posts. Die Klinik gewährleiste weiterhin die Sicherheit der Babys, heißt es auf ihrer Internetseite. Der Chefarzt hole die Neugeborenen „eigenhändig“ nach der Entbindung ab und bringe sie an einen sicheren Ort, wo sie von Babysitterinnen rund um die Uhr betreut würden - zum Beweis dafür gibt es ein Video. Bereits am 28. Februar warnte die Firma Wunsch-Eltern davor, Leihmütter wegen des Krieges für die Geburt ins Ausland zu holen. Dies sei nicht legal. In solchen Fällen würde die Leihmutter rechtlich als Mutter gelten.